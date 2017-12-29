Вчера вечером на юге Турции прогремел взрыв. Инцидент произошел возле полицейского участка в городе Адана, расположенном в южной части Турции.

Представители местной полиции сообщают, что взрыв произошел примерно в 19:10 в районе города Сейхан. Из-за инцидента окна в близлежащих зданиях были повреждены. Также взрыв был слышен в разных районах города.

В полиции считают, что это была «акустическая бомба», предназначенная для создания громкого шума, но которая не наносит ущерба или травм. «Мы считаем, что это была самодельная акустическая бомба. Мы продолжаем расследование», - сказал начальник полиции Аданы Селам Йылдыз.

Сообщений о пострадавших не поступало.