Как сербские "братушки" поддержали Израиль

Стали известны новые подробности относительно вчерашнего голосования в ООН против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Так, мы уже писали, что Босния и Герцеговина (БиГ) "воздержалась" вопреки позиции своего мусульманского большинства, которое в лице своего лидера Бакира Изетбеговича хотело поддержать единоверцев.

Так вот, помимо хорватов, которые "воздержались" солидарно с Хорватией, огромную роль в этом сыграла Республика Сербская Боснии (РС), и это несмотря на то, что соседняя Сербия тоже голосовала против решения Трампа.

Выяснилось, что президент РС Милорад Додик (на фото) сделал все, чтобы не дать мусульманам-боснийцам поддержать своих единоверцев в ООН. Причина этого заключается в тесном союзе между РС и Израилем, еще начиная со времен войны в бывшей Югославии.

Так, хорошо известно, что ее основатель и первый президент Радован Караджич, осужденный Гаагским трибуналом за военные преступления и геноцид против мусульман, был убежденным просионистом и получал от сионистов всевозможную поддержку.

Перед голосованием на Генассамблее Додик в ультимативной форме требовал от делегации БиГ не голосовать против Израиля, угрожая новым обострением конфликта внутри этой номинально единой страны. Напомним, что в последние годы сербские шовинисты стремятся взять реванш за поражение в войне, в которой по их мнению их "сдал Ельцин", надеясь, что Путин поддержит их, как он поддержал Асада. Поэтому, Додик все чаще провоцирует конфликты внутри БиГ, не скрывая своей главной цели - отделения от нее РС с последующим присоединением к "Великой Сербии".