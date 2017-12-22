Все страны мусульман голосовали против США в ООН. Угрозы Трампа не сработали

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила решение США под руководством президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Против США и Израиля открыто выступили 128 стран, поддержали их только Гондурас, Гватемала, Микронезия, Маршалловы острова, Науру, Палау и Того, еще 35 стран предпочли воздержаться.

Принятый документ гласит, что "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса" Иерусалима, не имеют юридической силы и подлежат отмене".

Вот как голосовали страны (зеленый - за решение Генассамблеи, красный - против, желтый - воздержались, без значка - не участвовали).





Как видно по результатам, угрозы Трампа накануне голосования почти не возымели никакого эффекта - ни на мусульманский мир, ни на основные страны - получатели американской помощи.

Все мусульманские страны, включая и считающиеся самыми проамериканскими, голосовали по этому вопросу против США с Израилем. Единственным исключением может показаться Босния и Герцеговина, которая воздержалась, но это только на первый взгляд. На самом деле, лидер ее мусульманской части Бакир Изетбегович тоже голосовал за этот документ, но Босния и Герцеговина как конфедерация устроена так, что любая из ее частей имеет блокирующий голос, и в данном случае голос мусульман Боснии был заблокирован голосом ее хорватов, так как соседняя Хорватия тоже воздержалась.

Как видно по таблице ниже, все основные страны - получатели американской помощи кроме Израиля, также голосовали против США.

Не решились раздражать США страны, зависимые от их военной поддержки вроде Украины, но и они не голосовали за Америку, а предпочли просто не голосовать.

Таким образом, вчерашнее голосование можно считать первыми плодами политики Трампа, которая превращает США из мирового лидера в мирового маргинала. Чем, разумеется, успешно пользуются их конкуренты.

Увы, на реалии самого Иерусалима все это никак не влияет - он, как был под оккупацией сионистов, так и остается. Несмотря на все резолюции и голосования, которыми эту проблему не решишь...