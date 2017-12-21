Трамп продолжает отталкивать союзников Америки из-за Израиля

Американский президент продолжает "тупую политику" (выражение оманского дипломата) отталкивания от США союзников и партнеров. Трамп решил угрожать тем странам, которые проголосовали против его решения о признании Иерусалима столицей Израиля на Совбезе ООН и собираются голосовать так на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

"Все эти страны, которые берут наши деньги и потом голосуют против нас на Совете Безопасности или собираются голосовать на Генассамблее, они получают миллионы и даже миллиарды долларов и потом голосуют против нас. Хорошо, мы посмотрим, кто как голосует. Пусть они проголосуют против нас, мы много сэкономим", - сказал журналистам Трамп, по сообщению агентства Reuters.

Напомним в этой связи, что против США в Совбезе ООН голосовал даже Египет под руководством хунты Сиси. И трудно себе представить любую, даже самую проамериканскую арабскую страну, которая на Генассамблее открыто поддержала бы США по такому чувствительному для арабов вопросу. В самом лучшем для Вашингтона случае они, запуганные, могли бы не явиться на это голосование, но как видно, даже весьма лояльный Белому дому Каир не смог не выразить протеста против его позиции.

По другому и быть не может, если решением Трампа осудили даже ЕС и многие в самой Америке. Что же говорить о странах арабского и исламского мира, чьи правительства вынуждены оглядываться на его общественное мнение и хотя бы имитировать солидарность в защите их интересов. Попытку запретить им и это нельзя рассматривать иначе, как очередную тупость Трампа, которая ведет к отталкиванию от Америки всех ее партнеров и усилению ее конкурентов, таких как Пекин, Москва, Лондон и Брюссель.