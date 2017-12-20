Оман: у США тупая политика, надо искать альтернативы

Авторитетное ближневосточное СМИ Middle East Eye (MEE) со ссылкой на свой источник в высшем руководстве Омана сообщает о нарастающем раздражении этой страны в связи с политикой, которую проводит на Ближнем Востоке администрация Дональда Трампа.

По словам собеседника MEE в оманском руководстве, "тупая политика" Трампа дестабилизирует регион. Речь в частности идет о фактическом разрушении десятилетиями успешно функционировавшей региональной организации - Совета сотрудничества государств Арабского залива, которая сейчас парализована расколом из-за катарского кризиса.

В частности, если жесткие действия Саудовской Аравии и ОАЭ против Катара поддержал Бахрейн, то Кувейт не захотел разрывать отношения с Катаром, помимо своей воли превратившись во врага первой группы стран.

Если саудиты и эмиратцы продолжат такую же политику, остальные страны Залива будут вынуждены искать защиту где-то еще, а не в США, - предупредил представитель Омана.

Отметим, что все это происходит на фоне объявленной вчера Трампом новой стратегии национальной безопасности, в которой прописано, что США собираются бороться с угрозами их лидерству, исходящими от Китая и России. "Америка возвращается", - пафосно заявил шоумен-популист, презентуя ее. Меж тем, пока все действия Трампа на международной арене приводят лишь к ухудшению стратегического положения США.

За год президенства Трампа Америка оттолкнула от себя ЕС, Турцию, расколола союзное ей пространство Залива, настроила против себя весь Исламский мир своим решением по Иерусалиму. Такую политику и правда сложно назвать иначе, чем это сделал оманский дипломат.