ООН требует от Асада прислать делегацию в Женеву

Спецпредставитель ООН по Сирии Стефан де Мистура отреагировал на саботаж режимом Асада переговоров по мирному урегулированию, которые должны сейчас проходить в Женеве.

Напомним, что асадиты просто не явились на них, а вместо этого стали требовать отказаться от ранее утвержденного ООН принципа политического транзита, то есть, ухода их главаря из власти. Мистура в ответ на это потребовал от них явиться без всяких предварительных условий.

Советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд также обвинил режим в преднамеренном отказе от разрешения ситуации в Восточной Гуте, где происходит самое настоящее гуманитарное бедствие. Функционер ООН заявил, что в этой местности каждый день умирают дети из-за того, что асадиты отказываются пропускать в этот осажденный район продовольствие, чтобы спасти их от голодной смерти.

Глава оппозиционной делегации Наср аль-Харири призвал международное сообщество зафиксировать тот факт, что сегодня мирные переговоры под эгидой ООН срывает именно Асад.

В итоге, появились сообщения, что делегация асадитов может прибыть в Женеву для участия в переговорах 14 декабря.