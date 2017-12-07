Лидеры Татарстана бессильны и надеются только на Чечню

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин провел встречу с журналистами, специализирующимися по исламским темам, и объявил о старте курсов по изучению татарского языка «Без татарлар».

В ходе мероприятия его спросили о перспективе запрете ношения хиджаба в школе. Вопрос возник в связи со сменой министра образования в Татарстане. Отметим, что экс-министр Энгель Фаттахов занимал позицию в поддержку ношения хиджаба в школе. Однако, на днях ему на смену пришел новый руководитель Рафис Барганов, с приходом которого в сфере образования могут проводиться новые реформы.

На вопрос о вероятности запрета хиджаба в школе, Камиль Самигуллин ответил: «Ин ша Ллах, не запретят, у нас ведь еще Чечня есть».

Видимо власти крупнейшей мусульманской республики и народа уже ни во что не ставят их вес, если в защите самых базовых своих прав надеются только на Чечню.

Меж тем, президент Татарстана, несмотря на свое публичное унижение Путиным в последние месяцы, вчера призвал за него голосовать:

«Мы должны забыть все свои обиды, должны достойно провести выборы президента РФ. Это доверие очень важно… Мы должны забыть про все обиды, показать единение нашей нации и оказать поддержку нашему президенту», — заявил Миниханов.