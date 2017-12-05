Муфтият Узбекистана будет отправлять в хадж авторитетных мусульман

Мусульманам из Узбекистана, желающим совершить хадж, муфтият теперь предъявит несколько условий. Как сообщили в узбекском ДУМУ, кандидат на совершение хаджа должен отвечать шести обязательным требованиям.

«Кандидат на совершение хаджа, помимо тех средств, которые он должен оставить на содержание своих домочадцев перед отъездом в Мекку, должен иметь достаточно денежных средств, необходимых для совершения большого паломничества», говорится в фетве.

Кроме того, будущий паломник должен быть авторитетной личностью в своей махалле и служить примером для всех.

«При внесении имени кандидата в список паломников, отправляющихся в хадж, обратить внимание не только на его финансовое положение, но и моральные качества. Он должен быть духовно развитым и выполнять остальные четыре столпа ислама», – говорится в заявлении муфтията.