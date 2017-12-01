Экс-муфтий не боится преследования из-за двоежёнства

Экс-муфтий Кыргызстана Чубак Жалилов ответил тем, кто хочет подать на него в суд за двоежёнство. В частности, он заявил, что в суд на него за второй брак может подать только его жена.

При этом, положение он своё аргументировал тем, что сожительство в Кыргызстане не запрещается.

«По закону, двоеженство может быть наказуемо в случае сожительства с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. Отдельное проживание не запрещено. Люди живут с любовницами или другими женщинами. Обычное сожительство или гражданский брак законом не предусмотрены», - сказал Чубак Жалилов.

Экс-муфтий подчеркнул, что всеми своими достижениями он обязан своей первой супруге.

«Но это не значит, что я стал ее собственностью. Конечно, у нее проявляется женская ревность, даже жены пророка ревновали. У нее есть небольшая обида, но я думаю, что все осталось в прошлом. Я женился на вдове старше 30 лет», - сказал Чубак Жалилов.

По его словам, вторых жен заводят видные крупные чиновники и депутаты.

«У меня есть возможность перечислить их по именам, потому что ничего предосудительного в этом нет. Это люди, которые поддерживают наши традиции. Я бы сказал, что их нужно благодарить за это и даже вручать ордена. Но им немного не хватает смелости», - сказал он.

Напомним, после того, как Чубак Жалилов открыто заявил о том, что взял в жёны вторую жену, против него началась настоящая травля с угрозами уголовного преследования.