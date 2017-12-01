ООН требует прекращения огня в Восточной Гуте

В ООН призывают к прекращению огня в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что для доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту ООН необходимо в первую очередь добиться устойчивого перемирия и защиты гражданского населения.

«В населенных пунктах, где продолжаются столкновения и обстрелы, у населения нет остается выбора, кроме бегства»,- отметил Эгеланн.

Он подчеркнул, что только в текущем году в Сирии свои дома покидали в среднем по 7 тысяч человек в сутки.

Эгеланн отмечает, что ежемесячно ООН удавалось доставить гуманитарную помощь лишь 10 процентам из сотен тысяч сирийцев, проживающих в осажденных районах.

«Осажденные районы окружены военными. Сотрудники ООН должны иметь стопроцентный доступ в эти населенные пункты. Мы должны иметь возможность помогать хотя бы половине населения блокированных районов, но нам до сих пор не удалось этого»,- добавил Эгеланн.

Напомним, Восточная Гута находится в блокаде, которую установил асадитский режим. Этот регион находится в зоне деэскалации, но тем не менее, это не мешает Асаду бомбить его. Так, только на днях правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщает что режим применяет в Восточной Гуте запрещённое оружие – кассетные бомбы.