Татарстан капитулировал. Теперь его можно добивать

Как и следовало ожидать, уверения татарстанского истеблишмента в том, что ему удалось достигнуть "компромиссной договоренности" с Москвой о сохранении обязательного преподавания в школах Татарстана татарского языка в объеме 2-х часов в неделю, оказались блефом или заведомой лапшой на уши татарам.

Сегодня казанский истеблишмент сам, как миленький принес Москве на подносе ключи от собственной республики - Госсовет Татарстана одобрил решение о преподавании бывшего государственного языка бывшей республики строго на добровольной основе. Преподавать татарский в школах Татарстана теперь будут только ученикам, чьи родители дали на это письменное согласие.

Собственно, республику казанский Кремль сдал уже не в первый раз. Этому предшествовал отказ от борьбы за продление договора о разграничении полномочий республики с Москвой, на базе которого строились их юридические отношения весь ельцинский и раннепутинский период. А еще до этого татарстанские власти санкционировали зачистку татарского национального движения и исламской религиозной среды вплоть до таких ее статусных представителей как Сулейман-хазрат Зарипов.

На этом фоне совершенно очевидно, что дело идет к окончательному упразднению республики, как уже открыто предлагают в Москве. Когда мы предупреждали об этом еще несколько лет назад, часть наших татарских читателей считала, что мы "сгущаем" и "нагнетаем", возможно, хотя бы сейчас они поймут, что это не так.

Впрочем, а нужна ли татарам такая республика с коллаборационистами во главе, все равно сдающими все их позиции и интересы? Понятно, что в случае ее упразднения татар как нацию ждут тяжелые времена - политика "окончательного решения татарского вопроса" через повальную русификацию и христианизацию. Ну так, это происходит уже сейчас, только под анестезией в виде сохранения формальных атрибутов государственности вроде названия республики и флага, которые хотя бы у части татар создают иллюзию, что за ними признают право на свою землю. Так может быть, без этой анестезии татары быстрее переживут болевой шок в виде осознания себя оккупированным народом и начнут по-настоящему сопротивляться?