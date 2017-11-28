Кудрин предложил отнять у Татарстана Казань и перекроить Россию

Алексей Кудрин, бывший вице-премьер России и один из флагманов системных либералов (сислибов), предложил провести территориальную реформу России. Судя по его пояснениям, в результате этой реформы Казань отнимут у Татарстана, а саму республику, скорее всего, также разделят и растворят в других образованиях.

"Нам нужно стереть определенные административные границы", - сказал Кудрин, предложив объединять близлежащие крупные города в единые агломерации, не привязанные к нынешним административно-территориаьным образованиям.

В частности, в единую агломерацию он предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск. На Урале такие агломерации могли бы составить Екатеринбург, Челябинск и Пермь. В Сибири - Новосибирск, Томск и Барнаул.

Ленин в свое время называл империализм формой монополистического капитализма. Так вот, подобная реформа могла бы помочь российскому империализму, чьи интересы также выражают сислибы, решить сразу две задачи.

Во-первых, собственно империалистическую - окончательное разрушение цельных территориальных и административных структур национальных республик, в существовании которых он видит препятствие своим планам строительства единой "российской нации". Во-вторых, хищническо-капиталистическую, потому что в России крупный капитал интересуют только ее природные ресурсы и крупные города, о которых говорит Кудрин. Все, что находится за их пределами, т.н. провинция - это то, что не представляет никакого интереса и не имеет никаких перспектив.

Поэтому для российской элиты, которая несмотря на свою народную и патриотическую демагогию является глубоко паразитической и колониалистской, было бы логично установить в России своеобразный апартеид, но не по расовому признаку, а по социальному. Те, кто проживают в крупных, развивающихся городах, будут относиться к "высшей расе" и считаться "белыми людьми", те же, кто останется в умирающей провинции - "неграми" и "туземцами".

Надо отметить, что до последнего момента Татарстану благодаря философии национальной солидарности удавалось поддерживать средний уровень развития не только для своих крупных городов, но и для своей провинции. Поэтому, людям, которые приезжали в него из других субъектов РФ, бросался в глаза другой уровень достатка и порядка. Теперь с этим предлагается покончить, также разделив его на свою "Москву", где живут "белые люди", и свое "Замкадье", которое можно будет сбросить как балласт.