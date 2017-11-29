В КСА освободили принца за $ 1 млрд

В Саудовской Аравии освободили из-под стражи бывшего министра королевской гвардии принца Мутаиб бин Абдулла. Об этом сообщила в соцсетях его сестра - принцесса Нуф бинт Абдулла.

Сын короля Саудовской Аравии - Мутаиб бин Абдулла был арестован по обвинению в коррупции в рамках кампании против принцев и министров, развернутой принцем Мухаммедом ибн Сальманом Ас-Саудом.

Как сообщает агентство «Анадолу», принц Мутаиб был освобожден после согласия передать казне имущество в размере одного миллиарда долларов.

Отмечается, что состояние здоровья принца ухудшилось.