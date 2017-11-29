В Кыргызстане идет травля экс-муфтия за двоежёнство

В Кыргызстане идет травля экс-муфтия Чубака Жалилова за его слова о том, что он женился на второй жене. Об этом имам заявил публично, что и спровоцировало шквал недовольства у представителей «светскости».

Различные активисты начали заявлять о необходимости привлечения Жалилова к уголовной ответственности.

«Он публично объявил о том, что взял себе вторую жену. Двоеженство - это преступление, которое карается лишением свободы сроком до двух лет. Жалилов уничтожает светское общество и много лет лоббировал законодательную легализацию многоженства в нашей стране. Не получилось. Теперь он решил добиться своего не мытьем, так катаньем. Это его вызов Конституции, вызов светскому государству, вызов всему гражданскому обществу», - написал, в частности, на своей странице в социальных сетях общественный деятель Данияр Айтман.

Также высказалась правозащитница Азиза Абдирасулова, которая заявила о намерении привлечь Жалилова к уголовной ответственности. Соответствующее заявление она планирует подать в Бишкекскую городскую прокуратуру.

Напомним, заявление о женитьбе на второй жене Жалилов, являющийся одним из самых авторитетных религиозных деятелей в Кыргызстана, сделал накануне, когда говорил о том, что «киргизских женщин нельзя отправлять на заработки в Китай, Турцию и Россию».

«Я женился на 30-летней вдове с ребенком, которая жила в Турции. Я этого не скрываю. Но я не развелся с первой женой. Она сейчас немного обижена, она имеет право на это. Я взял вторую жену в соответствии с традициями и, совершив все обряды, с родителями и родственниками просил руки второй жены. Пусть мужчины, которые могут обеспечить еще одну семью, женятся», - заявил Жалилов.

При этом, некоторые активисты отмечают, что Жалилов не совершил что-то нового для кыргызского общества – многие мужчины, в том числе и светские депутаты, имеют вторых жен, о чем они скрывают.