В Алжире соберут закят для поддержания экономики

Алжир решил собрать закят для поддержания своей экономики. Отмечается, что за последние два года страна в связи с падением цен на нефть столкнулась с серьезным финансовым кризисом, выходом из которого, по задумке властей, может стать закят.

Согласно официальным данным, прибыль от продажи энергоносителей в Алжире за три года сократилась с 60 миллиардов долларов в 2014 году до 27,5 миллиарда долларов в 2016 году. Одним из источников финансирования бюджета власти Алжира намерены сделать закят.

Министр по делам религии и вакуфа Алжира Мухаммед Иса сообщил, что алжирцы в 2016-2017 годах выделили на закят 1,4 миллиарда динаров (14 миллионов долларов).

В то же время лидер «Движения за мир» Абдурреззак Мукри считает, что закят мог бы стать одним из очевидных путей выхода из финансового кризиса, которым правительство могло бы воспользоваться. Мукри призвал интегрировать закят в налоговую систему Алжира.

Стоит отметить, что закят собирается с обеспеченных мусульман, имущество которых достигло определенного размера – нисаб. Кроме того, этот налог должен распределяться только среди 8 категорий людей, о который упоминает Всевышний Аллах в Коране. Использовать его на какие-то другие нужды для поддержания экономики запрещено по шариату по мнению большинства ученых.