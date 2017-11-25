Казахстан: за запретом никаба будет запрещен хиджаб?

В Казахстане скоро могут запретить носить никаб и другую одежду, скрывающую лицо. С соответствующим законопроектом выступил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

По словам чиновника, это мера предпринимается в целях безопасности, чтобы силовики могли идентифицировать личности.

Однако, возможно эта мера является один из шагов на пути полного запрета ношения хиджаба в стране, как «чуждого атрибута» в одежде казахских женщин.

Напомним, уже сейчас в некоторых школах Казахстана девочек-мусульманок не впускают в школу из-за платка, из-за чего их родители вынуждены судится с представителями органов образования.

Ранее глава комитета по делам религий Бакытжан Кулекеев заявил, что запрет на хиджаб в Казахстане могут ввести до конца года. «Это вопрос не только внешней атрибутики, будь то одежда, хиджаб, короткие штаны, борода. Среди населения проповедуется чуждая нам идеологическая установка и ценности. Иногда, к сожалению, это доходит до радикальных проявлений. В этих условиях общество и государство должно реагировать»,- сказал Кулекеев.