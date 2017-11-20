Навальный опять продемонстрировал свою ненависть к Исламу

Горе-оппозиционер и горе-кандидат в президенты России Алексей Навальный опять продемонстрировал мусульманам животную ненависть к их религии и образу жизни.

На этот раз он отреагировал на появление в хиджабе... куклы Барби, назвав его "отвратительным","просто отвратительным", "промоушном унижений", а сам хиджаб - привитием "неполноценности" женщинам и девочкам.

Напомним, что это уже не первый выпад исламофоба в адрес конкретно хиджаба, который он уже называл "дикостью" и "средневековьем".

Что тут скажешь? Хотя как и любых нормальных мусульман нас переполняет желание высказать все, что мы думаем о Навальном, на самом деле, разумнее его... поблагодарить. По крайней мере, в своей зверинной исламофобии он последователен и не прячет своих взглядов даже тогда, когда, казалось бы, заинтересован в поддержке миллионов мусульман России.

Хотя, тут надо сделать поправку на то, что Навальный в этих вопросах не просто последователен, но и достаточно туп и нагл, чтобы быть уверенным, что коренные жители мусульманских регионов поддержат его, несмотря на его демонстративную ненависть к Исламу. Хотя, надо отметить, что наличие категории мусульман - поклонников Навального, готовых закрывать глаза на его враждебность к Исламу ради призрачных надежд на смену режима, позволяет ему так себя вести.

Впрочем, не надо обольщаться - почти вся т.н. либеральная оппозиция в России такая. Несколько в лучшую сторону в этом лагере отличается партия "Яблоко", которая в вопросах внутренней политики призывает к национальной и религиозной толерантности, хотя в вопросах внешней политики стоит на исламофобских позициях, о чем мы не раз писали.

Так, что из всей оппозиции позиции, устраивающие мусульман как во внутренней, так и во внешней политике, пока озвучил только организатор несостоявшейся "революции" 5 ноября 2017 года Вячеслав Мальцев. Но, во-первых, неочевидно, что эту фигуру пока можно воспринимать в политике всерьез, а во-вторых, очевидно, что кто бы и что бы ни обещал мусульманам, чтобы заручиться их поддержкой, гарантировать свои интересы в политике мы сможем только при наличии собственной силы, представляющей в ней наши интересы.

Впрочем, пока такой силы нет, по крайней мере, должно быть ясно, кто наши интересы не может представлять ни временно, ни при каких условиях вообще. И Навальный является именно таким человеком.