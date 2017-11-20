У берегов Алжира задержали около 300 мигрантов

Береговая охрана Алжира задержала 286 мигрантов, который намеревались попасть в Европу. Арестованные хотели пересечь Средиземное море на лодках и оказаться у берегов Европы.

Теперь незаконно покинувших территорию Алжира ждет наказание в виде шести месяцев тюрьмы, а организаторам незаконной перевозки людей может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что решившие пересекать Средиземное море на лодках мигранты подвергают свою жизнь большой опасности. Резиновые лодки часто отправляются переполненными, потому что перевозчики с целью наживы пренебрегают малейшими правилами безопасности. Ежегодно в ходе такого опасного путешествия сотни мигрантов переворачиваются на лодках и тонут в море.

Не так давно, турецкий президент Эрдоган заявил, что Средиземное море превращается в кладбище беженцев.