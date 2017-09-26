Газе выделили средства на восстановление региона

Международная комиссия по восстановлению Газы выделила на возрождение инфраструктуры в регионе $37 млн. На эти средства в секторе Газа продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, строительство школ, мечетей, резервуаров для воды и больниц.

Как передает агентство "Анадолу", глава комиссии и экс-премьер-министр Иордании профессор Тахир аль-Масри отметил, что значительная часть оказанной сектору Газа помощи приходится на Турцию. В рамках работ страна начала строительство «Больницы дружбы Турции и Палестины», рассчитанной на 150 мест и по праву претендующей на звание самой крупной и модернизированной в Палестине. Рассчитывается, что медучреждение откроется уже в 2018 году и будет обслуживать население Газы, численность которого составляет 1,85 млн человек.