Мусульманские переселенцы в Турции призываются к сотрудничеству

Инициатива по созданию организации мусульман-переселенцев (мухаджиров) в Турцию с постсоветского пространства, о которой мы недавно писали, продолжает развиваться.

Ее участники сообщили о том, что мухаджиры с постсоветского пространства встретились со своими собратьями из Африки и Китая, а также поддерживающими их мусульманами Турции и приняли решение создавать Федерацию переселенческих организаций.

Задачами новой Федерации должны стать оказание поддержки мухаджирам и содействие их интеграции в турецкое общество.

Инициаторы создания Федерации переселенческих организаций просят связаться с ними через электронную почту всех, кто заинтересован в деятельном участии в данной инициативе: Ilimkader@gmail.com