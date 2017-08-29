Мухаджиры в Турции соберутся и заявят о себе

Вчера в Турции мухаджиры из постсоветского пространства собрались на совещание по теме "Правовая помощь переселившимся в Турцию".

Вопрос защиты мухаджиров в Турции от неправомерных преследований уже давно не только назрел, но и перезрел, однако, в этот раз поводом для его обсуждения стало конкретное дело одного из переселенцев, арестованного вместе со всей семьей по доносу соседа.

В совещании помимо его организаторов из официально зарегистрированной организации переселенцев (Ilim Kaynağı Kültür Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği) в лице помощника ее руководителя Замира Кулиева и членов совета Владислава Яблокова и Фарида Велибекова приняли участие полковник в отставке Ахмед Халиль Мерт, представитель организации ADALET SAVUNANLAR DERNEĞİ (ASDER), представитель туркестанского дернека (диаспоры) Намоз Нормумин, руководитель Общественной организации IKARA - Ренат Каралиев и представитель организации KAVKAZLILAR.

Участники совещания решили в частном порядке послать адвоката потерпевшему, но в общем после завершения праздничных дней Курбан Байрама - собрать большое совещание конструктивно настроенных мухаджиров и проинформировать турецкую общественность об их проблемах через пресс-конференцию.

Желающие могут подписаться на страницу инициаторов этих начинаний в фейсбуке и связать с ними через нее.