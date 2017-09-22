Генштаб РФ в Сирии: плохому танцору Америка мешает

Проворонив наступление Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) на позиции своего подшефного Асада в Хаме, российские генералы не только, как обычно, решили отыграться на мирных жителях посредством беспорядочных бомбардировок Идлиба, но и устроить истерику... американцам.

В частности, начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергей Рудской (на фото) обвинил «американские спецслужбы» в предоставлении ХТШ секретной информации о расположении сил российской военной полиции, которые оказались в окружении в результате этого наступления.

Бредовость этого обвинения очевидна, исходя из того, "секретная информация" о передвижениях российской военной полиции по якобы "зоне деэскалации" гуляла по твиттеру еще за несколько дней до наступления ХТШ. И не нужно было обладать недюжинным умом, чтобы предположить, что эта российская группа может стать объектом атаки со стороны ХТШ, который не только не участвовал в переговорах в Астане, но и со всех трибун заявлял, что не признает их и будет пытаться их сорвать.

Что же касается ХТШ, то последние, кого можно обвинить во взаимодействии с ними и помощи им - это американцы. Любому, кто следит за новостями в среде сирийских повстанцев, хорошо известно, что именно американцы методично выслеживают и убивают командиров ХТШ, связанных с Аль-Каидой*, а саму эту организацию не только объявили террористической, но и угрожали повстанцам наступлением на Идлиб из-за нее, о чем мы писали.

В общем, очевидно, что российские военные просто пытаются объяснить таким нелепым образом свой откровенный профессиональный провал.

* - запрещена в РФ