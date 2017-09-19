Идлиб: российские авиаудары и наступление ХТШ

Российская и асадитская авиация наносит интенсивные авиаудары по сирийской провинции Идлиб.

В частности, ими были разрушены больницы в Кафара Нубуль, аль-Тахе и Хан Шейхуне. Также удар был нанесен по штабу гражданской обороны "Белые каски".

В общей сложности удары были нанесены по 10 районам.

Сообщается, что им предшествовало наступление, начатое Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) в направлении Хамы, на участке фронта протяженностью около 35 километров. В результате наступления ряд населенных пунктов перешел из под контроля асадитов к ХТШ.

Укажем в этой связи, что ХТШ не признает мирные переговоры, в которых участвуют другие фракции сирийских повстанцев, и отказывается соблюдать согласованные на них режим перемирия и зоны деэскалации.