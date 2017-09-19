В Ингушетии вновь появится муфтият

В понедельник в Верховном суде Ингушетии было утверждено заключенное ранее между минюстом и муфтиятом республики мировое соглашение. ВС прекратил на основе этого рассмотрение иска о ликвидации Духовного центра мусульман Ингушетии (ДЦМ, муфтият ). Об этом сообщил заместитель муфтия региона Магомед Хаштыров.

«Сегодня в суде было рассмотрено заключенное накануне между муфтиятом республики и минюстом мировое соглашение. Оно было утверждено, а рассмотрение поданного минюстом иска о ликвидации муфтията прекращено», - сказал он.

Хаштыров отметил, что Духовный центр мусульман устранил три нарушения и взял на себя обязательства устранить выявленные в своем уставе еще семь нарушений законодательства на съезде, который должен состояться в 2019 году.

«Среди выявленных нарушений были: отсутствие на печати муфтията ИНН и ОГРН, фактическое место дислокации офиса ДЦИ не соответствовало указанному в учредительных документах адресу. Эти нарушения устранены, но устав и другие учредительные документы принимались на съезде мусульман, и вносить изменения и поправки в эти документы в полномочиях только съезда», - отметил Магомед Хаштыров.