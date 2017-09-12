Татарская молодежь обратилась к русскоязычным родителям Татарстана

Всемирный Форум Татарской Молодежи принял специальное обращение, адресованное русскоязычным родителям учащихся школ Татарстана. Поводом для него стала кампания, развернутая от их имени против обязательного преподавания в школах республики государственного для Татарстана татарского языка.

Напомним в этой связи, что отмашку для этой кампании дал лично Путин, в своем заявлении и последующих специальных поручениях полностью поддержавший цели ее организаторов.

В этой связи приводим текст данного обращения без изменений и комментариев:

УВАЖАЕМЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ РОДИТЕЛИ ТАТАРСТАНА!

С началом учебного года часть родительского сообщества Казани и Набережных Челнов активизировала призывы к категоричному отказу от преподавания русскоязычным детям татарского языка. Со многими аргументами трудно не согласиться: это и невысокая востребованность татарского языка в городах Татарстана, и «хромающее» качество преподавания языка, отсутствие мотивации школьника в получении подобных знаний и загруженность ребенка, низкая степень владения учениками литературным русским языком и необходимость сдачи сложного единого госэкзамена по русскому языку.

Каждая такая проблема, несомненно, требуют отдельного рассмотрения и нахождения конструктивного решения. Но здесь родители неправильно определили «врага». Им не может быть сам язык. Да и спросите себя, довольны ли вы в целом современным отечественным образованием? Так ли сильно отличается по качеству преподавание татарского и русского языка, математики, истории и прочих предметов? Многие ли выпускники школ знают хорошо английский язык, в преподавание которого вкладывается немало усилий? Получают ли удовольствие ваши дети от образовательного процесса? Дайте выбор и найдутся недовольные и желающие отказаться и от математики, от физики, от русского языка.

Призывы к «факультативному статусу» татарского языка в Татарстане имеет далеко идущие последствия, создает опасную конфликтную ситуацию, выходящую за рамки образовательного процесса. Вызывает большую обеспокоенность, что в таких призывах присутствует риторика неприятия татарского языка, противопоставления народов Татарстана, риторика противостояния, приобретающей черты настоящего бытового шовинизма. Это не может не вызывать обиды у татарской общественности. Публичные заявления о нежелании учить татарский в Татарстане воспринимается, как нежелание замечать огромный народ рядом с собой.

Более того, в рамках таких призывов делаются политические антиконституционные заявления, которые несут в себе и угрозу межнациональному спокойствию. Непризнание республик, наличия у них государственных языков - это уже непризнание основ конституционного строя Российской федерации, и такие публичные призывы носят явный экстремистский характер. Громогласно заявлять о том, что один язык достойнее другого – это ничто иное, как конституционно запрещенная пропаганда культурного и языкового превосходства. При этом политизация проблемы преподавания татарского языка происходит с подачи общественных деятелей, которые долгие годы пытаются раздуть чувство национальной ущемлённости у русскоязычных граждан Татарстана.

В пользу всеобщего преподавания татарского языка можно привести множество ссылок на Конституцию России и Татарстана, федеральное и республиканское законодательство, образовательные стандарты. Можно спорить о том, какой характер носит поручение от Администрации Президента, и выше ли оно Конституции и решения Конституционного суда. Но в диалоге между разными народами, живущими бок о бок, важен не только закон, но и взаимоуважение. Самое опасное то, что противостояние транслируется и на детскую среду. Предложение разделить школу, один класс на тех, кто учит татарский язык и, тех, кому он не нужен – это шаг в противоположную сторону от солидарного общества и дружбы народов в Татарстане.

Важно понимать, что в современном мире язык в долгосрочной перспективе не сохраняется в виде языка какой-то общины. Татарстан — часть глобализированного мира. В нём язык может сохраниться только в том случае, если является языком территории. Сейчас в Татарстане выбрана гармоничная языковая модель — два равноправных государственных языка плюс поддержка языков других поволжских народов. Поэтому все предложения о том, что оба языка в республике должны учить только этнические татары, равносильны предложениям о лишении татарского языка всяких перспектив на существование и развитие. Республика в советское время проходила через это: через замечания по поводу разговоров на татарском языке в общественных местах, через его забвение в системе общего образования, через стремительную потерю этнической идентичности молодежью и т.д. Повторение такой ситуации для демократической, многонациональной страны – недопустимо.

Необходимо подчеркнуть, что в последние два года происходят весьма значимые изменения в деле преподавания татарского языка. Министерством образования Татарстана недавно принята концепция преподавания татарского языка на основе коммуникативной методике обучения. Высококлассными специалистами разрабатыватся учебно-методический комплект “Сәлам”, построенный по примеру учебников иностранных языков. Его апробация уже дает положительные результаты и высоко оценивается экспертами и родителями. Для начальной школы ведутся тренинги учителей по системе В.Мещеряковой, предполагающей изучение татарского в игровой форме. Ряд учителей татарского языка используют метод метапредметного обучения, когда ученики осваивают не только языковые компетенции, но и развивают необходимые для современного человека навыки, расширяют свой кругозор. Мы поддерживаем данные проекты Министерства образования и уверены, что их количество и качество в ближайшем будущем будет расти. При этом можно было бы требовать от разработчиков новых “языковых продуктов” для школ Татарстана открытые презентации и аппробирование с вашим участием, а от Министерства – ускорения работы по внедрению новых методик.

Уверены - процесс позитивных изменений может получить дополнительный импульс, если решать эти проблемы сообща, донося соображения общественности до профильных органов власти, разработчиков новых образовательных методик.

Уважаемые родители! Всеобщее преподавание двух государственных языков Татарстана в равном объеме является необходимым условием консенсуса между народами Татарстана, ключевой позицией мира и согласия в нашей республике. Призываем Вас не поддаваться на провокации, направленные против существующего языкового баланса в школе, призываем вас к диалогу, к совместному поиску решений по совершенствованию преподавания татарского и русского языка.

С уважением,

Всемирный форум татарской молодежи