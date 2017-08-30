День Республики Татарстан: день есть, а есть ли республика?

Сегодня в Татарстане с помпой отмечают "День Республики" - 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

День такой (пока) еще есть. Но есть ли, что сегодня праздновать Татарстану, учитывая, что отказавшись продлевать двухсторонний договор, который и был проявлением татарстанского (ограниченного) суверенитета в отношениях с Москвой, Кремль дал понять, что никакого суверенитета за Татарстаном не признает?

Об этом же наглядно свидетельствует документ, опубликованный позавчера на официальном сайте президента РФ. В нем сообщается, что президент "утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года".

Руководителям субъектов РФ, Генеральной прокуратуре, Рособрнадзору поручается обеспечить, в частности:

"...принятие мер по доведению объема изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка Российской Федерации;

...изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей)".

Таким образом, как видно, русификация и декореннизация республик, о которой так долго говорили сперва представители шовинистических кругов, а потом и высшие должностные лица РФ, официально запущена.

И можно не сомневаться в том, что после непродления договора с Татарстаном указанные меры станут только первым шагом на пути его максимальной "интеграции в Русский мир". Дальше будет больше. Если, конечно, татары это позволят.