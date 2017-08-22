Кириенко - Татарстану: Россия ни с кем не договаривается

(На фото - Сергей Кириенко и Рустам Минниханов)

Глава администрации президента РФ Сергей Кириенко (фамилия отца - Израитель) публично поставил окончательную, жирную точку в вопрос о продлении действия договора, заключенного Кремлем с Татарстаном в 1994 году и истекшего в июле 2017 года.

Как заявил Израитель-Кириенко, "все уже определено, соглашение истекло".

При этом он поблагодарил республиканский истеблишмент Татарстана по принципу "всем спасибо, все свободны", поиздевавшись над заявлением Госсовета Татарстана, в котором тот просил Москву продлить договор. "...есть хорошая формулировка, которая попала в решение госсовета Татарстана, в котором правильно написано, что этот договор сыграл важнейшую историческую роль", - сказал он. Тем самым он признал, что в свое время сперва Минтимер Шаймиев, а потом Рустам Минниханов позволили Москве выиграть время и окрепнуть после "смуты" 90-х годов (как в русском историческом сознании была воспринята попытка построения демократии), чтобы потом сново прижать к ногтю всех, кто поверил в их сказки про федерализм, договоры о разграничении полномочий, равноправии и самооопределении народов в составе России и т.п.

При этом Кириенко весьма откровенно сформулировал кредо российского государственного строительства и существования, заявив, что "российская государственность строится не по договорному типу".

Впрочем, об этом в свое время хорошо сказал еще Бисмарк, признавший, что договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они были подписаны. Что в очередной раз наглядно подтвердил Кремль в истории с непродлением договора с Татарстаном, на котором свыше 20 лет строились их взаимоотношения.