В Сахаре появится мощный завод солнечной энергии

Огромный завод солнечной энергии в Сахаре вскоре может начать экспортировать электроэнергию в Европу. Это станет возможным, если правительство Туниса одобрит запрос энергетической компании на его строительстве.

Мегапроект на 4.5 ГВт, запланированный компанией TuNur, будет направлять электроэнергию на Мальту, в Италию и Францию, используя подводные кабели.

Разработка обещает стать самым грандиозным проектом по экспорту энергии.

Кевин Сара, главный исполнительный директор TuNur, сказал: «Если европейские правительства серьезно относятся к Парижскому соглашению о климате, то необходимо начать импортировать энергию из возобновляемых источников. 60% первичной энергии в Европе в настоящее время импортируется из России или с Ближнего Востока. Действительно ли ЕС хочет инвестировать в инфраструктуру, которая просто продолжает использовать ископаемое топливо?».