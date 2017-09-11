Выборы в Москве: выводы для мусульман

Результаты прошедших вчера в России муниципальных выборов предсказуемо не стали сенсацией в масштабах всей России. Но на этот раз - за исключением Москвы.

В Москве стену едроссовской партийной монополии на этот раз сумели пробить представители т.н. демократической оппозиции, и в первую очередь партии "Яблоко".

Яблочники получили 181 депутатский мандат в 51 районе, большинство мест с муниципальных советах 6 районов, а в одном из них - Гагаринском, где накануне голосовал сам Путин - 12 мест из 12.

Из партий т.н. демократической оппозиции "Яблоко" стало абсолютным лидером на этих выборах и второй партией в муниципалитетах Москвы после "Единой России". В целом же карта партийного контроля за райсоветами Москвы теперь выглядит так.

Почему это стало возможно, что это означает и какое до этого дело мусульманам - вот вопросы, которые мы в связи с этим рассмотрим в этой небольшой статье.

Это стало возможно именно в Москве, потому что с каждым годом увеличивается разрыв между ней и остальной Россией. Фактически Москва (и частично еще несколько крупных городов) выступает как метрополия по отношению к остальной колониальной России, из которой она высасывает и финансовые, и человеческие ресурсы. Для народов и регионов страны в целом это очень плохо, спору нет, но пока существует чекистско-олигархическая вертикаль, это положение будет не только сохраняться, но и усугубляться.

Следствием этого будет то, что уровень развития в Москве будет все больше опережать общероссийский. Причем, не только в социально-экономической сфере, но и в политической. Что в данном случае и выразилось в значительном представительстве оппозиции.

Так как для нынешнего режима Москва является "европейским фасадом" России, на это, вполне возможно, пошли осознанно, тем более, что это представительство в мало что решающих районных советах, ему пока не угрожает.

Теперь, почему это важно для мусульман. Дело в том, что из остальной колониальной части страны, мусульманские регионы в политическом отношении являются одними из самых бесправных. Конечно, российские оппозиционеры любят поспекулировать тем, что мусульманам один раз позволили провести несанкционированный митинг в Москве, а Кадыров на миллионном митинге в Грозном выступил вразрез с позицией Кремля по Мьянме. Однако любому разумному человеку понятно, что небольшие вольности Кадырову связаны с тем, что он обеспечил полный контроль Кремля над Чечней, нейтрализовав в ней вооруженное сопротивление, и что он никогда не пойдет против Путина, о чем сам говорит каждый раз. В целом же, против исламской гражданской активности в мусульманских регионах ведется такая война, на фоне которой российские либералы и националисты живут просто в тепличных условиях, о чем многие из них не знают, а многие и не хотят знать.

В этих условиях парадоксальным образом одним из наиболее перспективных мест для выдавливаемых со своих малых родин мусульман становится именно Москва. Да, конечно, надо помнить, что попытки организации исламского гражданского сектора, которые имели место в нулевых - десятых годах, были пресечены и здесь посредством разгрома ряда исламских центров, выживания известных проповедников и т.д. Однако на фоне остальной страны и в результате роста численности мусульманского населения в ней возникают те возможности, которых нет в других местах.

Мусульман в Москве, которая остается и собирается оставаться метрополией для колоний Идель-Урала, Кавказа и Средней Азии, становится и будет становиться все больше. Следовательно, наряду со всеми этими регионами она становится одним из центров концентрации мусульман, имеющим для них важное социально-политическое значение.

И в этом смысле успех "Яблока" в этом регионе концентрации мусульман имеет для них благоприятное значение и политический потенциал. Потому что, это одна из немногих российских партий, которая на уровне своей идеологии и политики выступает против ксенофобии и исламофобии внутри страны, а также милитаризма и империализма вовне, обычно направленных против мусульман. Чего совершенно не скажешь о других фракциях т.н. демократической оппозиции в лице Навального, Ходорковского, Гудкова, Яшина и т.д.

Правда, мы ни на минуту не забыли, что московское отделение "Яблока" до сих пор возглавляет затаившийся исламофоб Митрохин. Но было бы наивно надеяться на то, что в российском обществе, пропитанном исламофобией, от него будет целиком свободна хоть какая-то неисламская сила. Тем не менее, несмотря на наличие таких людей, как Митрохин, "Яблоко" на идеологическом уровне является одной из наименее исламофобских сил, и силой, готовой учитывать растущее количество мусульман и наводить с ними мосты.

Кроме того, надо учитывать смену этнического состава как избирателей, так и избираемых в этой Московской агломерации. Уже на этих выборах многим наблюдателям бросалось в глаза обилие в списках кандидатов нерусских фамилий, в значительной части представителей исторически мусульманских народов. И чем дальше, тем их будет больше. Поэтому, та партия, которая догадается представлять в политике их интересы, сумеет занять эту нишу в отличие от ксенофобов, идейно их отталкивающих. У "Яблока" на данный момент наилучшие шансы на это, и если мусульмане начнут взаимодействовать с этой партией и просачиваться в нее, они будут только расти. Если, конечно, партийное руководство не решит их оттолкнуть.

Напоследок отметим, что мы чрезвычайно далеки от какой-то эйфории в связи с результатами этих выборов и от каких-то иллюзий в отношении того же "Яблока". Совершенно очевидно, что стратегических задач, которые стоят перед политическим Исламом на пространстве Северной Евразии, эта партия иудеохристианской интеллигенции решать не будет. И мусульманам в этой связи, безусловно, требуется обретение собственной субъектности, а не делегирование защиты своих интересов от "плохого следователя" к "хорошему". Но политика существует и может проводиться на разных уровнях, и муниципальный является одним из них. В частности, применительно к Москве, являющейся уже одним из значимых регионов Евразии для мусульман.

Поэтому, было бы неправильно игнорировать существующие и вырисовывающиеся социально-экономические, демографические и политические тренды. А они таковы, что в условиях весьма ограниченной московской демократии, проживающим и имеющим в ней права голоса мусульманам, пока перспективнее всего добиваться защиты своих интересов и усиления своего присутствия в политике через "Яблоко".