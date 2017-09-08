Шииты угрожают казнить немку из ИГИЛ

Багдадский шиитский режим пригрозил расстрелять захваченную в Мосуле немку Линду Вензель (на фото), об истории которой мы ранее писали.

Напомним, что девушке всего 16 лет. Она приняла Ислам в небольшом немецком городке, когда ей было 15 лет, и через год предположительно уехала в "ИГ"*.

Прокурор багдадского режима заявил, что ей предъявлено обвинение по статье, которая в условиях военного времени предполагает смертную казнь. Та же участь может ожидать еще 3-х немок.

Правительство Германии в настоящий момент пытается остановить расправу над юной немкой, в частности, указывая на то, что она, в соответствии с международным правом, еще является несовершенолетней.

Напомним также, что казни юной немки добиваются езидские активисты, которые почему-то считают ее виновной в расправе над их соплеменницами.

* - запрещено в РФ