Кто будет судить немку из ИГИЛ?

Судьба Линды Вензель (на фото), предположительно снайпера ИГИЛ* немецкой национальности, захваченной шиитскими силами в Мосуле, наверняка станет предметом переговоров между властями Германии и (бывшего) Ирака.

Напомним, что кадры 16-летней девушки европейской внешности, плененной "освободителями" Мосула в его руинах, облетели весь мир. После этого достаточно быстро была идентифицирована ее личность - это девушка, которая год назад уехала из небольшого немецкого городка Пулснитц на границе с Польшей, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Тогда ей было всего 15 лет...

Разумеется, так как речь идет о гражданке Германии, ее власти теперь потребуют экстрадиции девушки домой. Однако не все в т.н. Ираке настроены отдавать ее, понимая, что обращение на родине с ней будет куда более гуманным, чем там, где она находится сейчас.

Так езидка, депутат парламента т.н. Ирака Виан Дахил выступает против экстрадиции немки в Германию. Она считает, что та должна предстать перед судом именно в Ираке и понести суровое наказание в том случае, если будет доказано, что Вензель принимала участие в расправах над езидами.

Впрочем, учитывая то, что т.н. Ирак представляет собой фейковое государство (вывеску для шиитско-американской оккупации того, что им раньше было), не приходится сомневаться, что судьба немки будет зависеть прежде всего от позиции Германии. И если Берлин действительно захочет истребовать свою гражданку, багдадские марионетки никуда не денутся и отправят ее домой.

А там у нее по крайней мере, будет шанс осмыслить свои действия и исправиться. Чего мы ей, как прежде всего и сохранения Ислама, избавленного от чрезмерностей, и желаем.

* - запрещена в РФ