Глумление Верховного Суда над невинными по делу «Чистопольского джамаата»

Верховный суд РФ незначительно, если можно так сказать, «смягчил» приговор в отношении двоих обвиненных мусульман по делу «Чистопольского джамаата». Напомним, что в марте Приволжский военный окружной суд приговорил группу к длительным срокам заключения при всей очевидной их невиновности. Так, Марат Сабиров получил 24 года колонии, Рафаэль Зарипов — 23 года; Рамиль Абитов и Айрат Ситдиков получили по 19 лет лишения свободы, Алмаз Галеев и Джаудат Ганеев — по 18 лет, Руслан Гафуров — 17 лет, Михаил Мартьянов и Станислав Трофимчик — по 16 лет.

Самый гуманный суд незначительно «смягчил» приговор двум мусульманам по этому делу. Марату Сабирову сократили срок до 23 лет и 10 месяцев, а Джаудату Ганееву — до 17 лет и 10 месяцев. Получается, каждому из них «скостили» срок на 2 (!) месяца.

Напомним, дело «Чистопольского джамаата» является чисто сфабрикованным делом, все подсудимые не имеют никакого отношения к вменяемым им преступлениям. Признательные показания давались под жесточайшими нечеловеческими пытками. Однако, сломить в данном деле произвол силовиков и судей, к сожалению, так и не удалось. Адвокаты намерены подать жалобу в ЕСПЧ.