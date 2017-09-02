Бахрейн предупреждает о сионистской экспансии в Африке

В Бахрейне депутат заявил о масштабной экспансии сионистов в Африке. Речь идет о главе комитета по поддержке палестинского народа в бахрейнском парламенте Мухаммаде Исмаиле аль-Амади. Он осудил африканско-израильский саммит, который пройдет в Того в октябре 2017 года.

«Сионисты проводят масштабную экспансию в Африке, пользуясь тем, что арабские страны заняты собственными проблемами. Их цель – создать Великий Израиль от Нила до Евфрата. Это угрожает арабским государствам», - заявил аль-Амади.

Сообщается, что премьер-министр сионистского режима Беньямин Нетаньяху встретится с лидерами 20 государств осенью этого года. На встрече запланированы переговоры относительно расширения экономического сотрудничества и углубление дипломатических отношений.