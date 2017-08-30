Спецоперация: Эрдоган вывез главу Дома Османов из Сирии

(На фото - в центре кадра Дюндар Османоглу со своей покойной супругой)

Турецкие спецслужбы осуществили операцию по эвакуации на историческую родину старшего члена династии Османов - 87-летнего Дюндара Абдулькерима Османоглу.

Формальный глава Дома Османов родился и жил в Сирии, где, естественно, находился под колпаком у асадитских спецслужб. Однако ему удалось выбраться в соседний Ливан, где он нашел прибежище в посольстве Турции, из которого был эвакуирован в Стамбул.

Османоглу-старший смог покинуть Сирию после того, как месяц назад умерла его спутница жизни, супруга Юсра, которую он, по-видимому не мог оставить и не мог бежать с ней вместе из-за ее болезни.

Надо сказать, что нахождение главы династии Османов в Сирии использовалось для издевательств в отношении неоосманских претензий Турции, противостоящей асадовскому режиму. Сам же живой символ османизма при этом находился под контролем асадитов.

Теперь этому положен конец. Эрдоган собрал в Турции ряд ключевых фигур Дома Османов, которые были изгнаны кемалистами из страны. И теперь они играют все более активную роль в ее общественной жизни. Ранее мы писали об активности принцессы Нильхан Османоглу, а также Абдульхамида Кайихан Османоглу, а на этой неделе - о выступлении Орхана Османоглу, назвавшего север Сирии и Ирака владениями османов, права на которые все еще принадлежат им.

Видимо, совокупность всех этих факторов побудила видного сирийского исламского ученого шейха Мухаммада аль-Якуби (сумевшего бежать от преследований Асада еще до начала революции) задаться в своем твиттере вопросом "Возможно ли восстановление Османского халифата?"