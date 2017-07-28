Турецкая принцесса учла критику и покрылась

Турецкие пользователи социальных сетей оценили новое видео ставшей знаменитей в последнее время в стране Нильхан Османоглу (на фото).

На видео молодая женщина выступает в поддержку мусульман Палестины, борющихся за Аль-Аксу. И, что характерно, делает это, уже будучи одетой по исламским правилам.

Нильхан Османоглу является молодой представительницей Османского дома, члены которого в свое время были изгнаны из страны Мустафой Кемалем с изъятием у них всего имущества. В последние годы в рамках реабилитации в Турции османского наследия ряд представителей этого дома, проживающих в стране, вышли из тени и стали вести активную общественную деятельность.

Достаточно часто стала себя проявлять и Нильхан Османоглу. И все бы хорошо, но выступала на публике она, одетой не по-исламски, а "по-европейски", то есть, вообще непокрытой. Как следствие, она оказалась между молотом и наковальней - для идейных кемалистов красной тряпкой был сам факт ее принадлежности к Османскому дому, с которым, как они надеялись, уже покончено, в то время, как симпатизирующие Османам мусульмане критиковали ее за неисламский внешний вид.

В итоге Нильхан Османоглу учла критику мусульман и появилась на публике уже одетой по исламским стандартам, да еще и в рамках акции исламской солидарности с Палестиной.

Надо отметить, что в последнее время кроме Нильхан Османоглу в Турции набирает популярность другой молодой представитель династии Османов - Абдульхамид Кайихан Османоглу (на фото), как две капли похожий на последнего фактического правителя Османского султаната Абдульхамида II.

Причем, для него характерно то, что он с самого начала своей публичной деятельности выступал с происламских и неоосманских позиций.