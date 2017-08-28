Правнук султана: север Сирии и Ирака принадлежит османам

Как заявил правнук последнего реального правителя Османского халифата Орхан Османоглу (на фото вместе со своим прадедом), Семья Османов до сих пор хранит купчии на обширные земли, входившие в состав их государства.

По словам Орхана Османоглу, его прадед скупал эти земли для того, чтобы предотвратить их скупку и растаскивание сепаратистскими и прочими антигосударственными элементами.

"Весь север Алеппо и город Эль-Баб находились в его личной собственности", - заявил он, добавив, что право собственности на эти земли никто не отменял.

Кроме того, он добавил: "Турция хоть и потеряла Мосул и Киркук по Лозаннскому соглашению, но купчие на эти территории все еще оформлены на имя султана Абдул-Хамида".

Напомним, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган публично обратился к Национальному пакту Османского государства 1920 года (Misak-ı Milli), закрепившему его границы, включающими в себя Анатолию (современную Турцию), а также север Сирии и Ирака. Он также подверг критике последующее решение властей Турецкой Республики "загнать Турцию в территорию площадью 720 тысяч квадратных километров", пообещав "выйти за границы нынешней территории, кто бы что бы ни говорил".