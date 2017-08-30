Первый день хаджа – в Мекку прибыло около 2 млн хаджиев

Сегодня наступил первый день хаджа, который продлится три дня. Для ежегодного паломничества в Священную Мекку прибыло более чем 1,8 млн. хаджиев.

Как отмечают сотрудники пограничной службы Саудовской Аравии, более 1,6 млн. паломников прибыли в Мекку воздухом.

«Наши планы учитывают прибытие более двух миллионов паломников, включая 1,73 миллиона из-за рубежа», – заявил представитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии Мансур аль-Турки.

Перед началом хаджа в Саудовской Аравии усилили меры безопасности. В Мекке и Медине разместили более двух тысяч представителей Саудовского красного полумесяца для оказания медицинской помощи паломникам.