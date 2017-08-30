Знаковые события в Сирии и вокруг

В Сирии и вокруг нее продолжают происходить события, наиболее знаковые из которых мы попытаемся осветить в данном обзоре.

1. "Арабские монархии" выступили против Турции и Ирана

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахьян обвинил Иран и Турцию в колониальной политике в отношении Сирии и нарушении ее суверенитета и территориальной целостности, призвав их вывести из нее свои войска.

Это заявление свидетельствует о существенной смене геополитической конъюнктуры вокруг Сирии. Если раньше арабские монархии выступали заодно с Турцией против Ирана и России, то начиная с Катарского кризиса ситуация стала меняться.

Как мы уже писали ранее, провозгласив цель объединения стран региона в антииранскую коалицию, Трамп своим визитом в Саудовскую Аравию добился прямо противоположного - раскола внутри условно суннитского лагеря и возобновления взаимодействия его части с Ираном, несмотря на имеющиеся противоречия.

В частности, Катар, противостоявший Ирану в Сирии и Йемене, возобновил с ним отношения, сам оказавшись в блокаде со стороны остальных арабских монархий. Стало также понятно, что после решения иранской проблемы или даже одновременно с ней коалиция арабских монархий, действующая в интересах Израиля и США, собирается покончить с "ихвановским" форматом "политического ислама" и выдавить из арабского мира Турцию как его лидера, чьим агентом выступает Катар.

На этом фоне Турция с Ираном начинают интенсивные контакты по ситуации в Сирии, о чем мы писали ранее. Ответом на это, по-видимому, и стало новое заявление ОАЭ, представляющих позицию коалиции арабских монархий в целом.

2. Столкновение турецких и американских "прокси"

Полковник Райан Диллон, представитель штаба американской операции «Непоколебимая решимость» на севере Сирии заявил о том, что ее участники были атакованы протурецкими формированиями сирийской оппозиции из операции "Щит Евфрата".

«Наши силы действительно были атакованы и открыли ответный огонь, а затем передислоцировались в безопасное место», — заявил Диллон.

В связи с этим он заявил, что американское командование сообщило об этом инциденте Анкаре и заявило о недопустимости повторения подобного.

Как видно, эта эскалация в отношениях турок и американцев, еще со времен президентства Обамы игнорирующих протесты Анкары в связи с поддержкой сирийского филиала Рабочей Партии Курдистана, происходит одновременно с наведением мостов между Турцией и Ираном и консолидацией против них коалиции арабских монархий.

3. Первая капитуляция и эвакуация "ИГ"

До сего момента важной имиджевой составяющей "ИГ"*, отличавшей ее от других противоборствующих сторон, было то, что она позиционировала своих бойцов как тех, кто "умирает, но не сдается" - ни при каких обстоятельствах. При этом высмеивались "зеленные автобусы", которые эвакуировали представителей сирийских повстанцев из осажденных режимом мест (в свою очередь так же эвакуировали и шиитов из населенных пунктов, блокированных повстанцами, как мы писали).

Однако как иронично заявили многие комментаторы, "мир никогда не будет прежним" - ведь теперь первую эвакуацию своих бойцов по договоренности с режимом осуществило само "ИГ". Его бойцы вывезены автобусами под конвоем асадитов из оставленного ими Каламуна и доставлены в Дейр аз-Зор, где они продолжают сопротивление. Информационные активисты "ИГ" в сетях пишут о том, что эвакуированы были "женщины, дети и раненные", однако, как видно по имеющимся в сетях фотографиям и видео, в автобусах сидят вполне здоровые мужчины, причем, с личным стрелковым оружием.

4. Идлиб

Связанная с "Аль-Каидой"* организация Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) продолжает свою экспансию в Идлибе, несмотря на высказанное американцами предупреждение, что в этом случае они рано или поздно начнут операцию против сил повстанцев в этой провинции.

Так "вежливые люди" ХТШ на днях заявили, что "караул устал" и отстранили от власти местный совет города Идлиба, приведя вместо него к власти полностью подконтрольную им "гражданскую администрацию".

Итого

Как видно, ситуация в Сирии и вокруг нее чем дальше, тем больше запутывается. Те, кто еще вчера были союзниками, сегодня становятся противниками и наоборот. Проамериканские силы, с одной стороны, и асадиты, с другой, фактически соперничают за то, кто из них быстрее и больше заберет территорий у "ИГ" в районе Ракки. На этом фоне пока откладывается развязка ситуации вокруг Африна и Идлиба, но как следует из непрекращающихся словесных дуэлей между конфликтующими сторонами, и она является всего лишь вопросом времени.

Соответственно, решение послевоенного будущего Сирии во многом будет определяться тем, как разрешатся описанные противоречия.

* - запрещены в РФ