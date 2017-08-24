События

В Судане найден мертвым посол России

24 августа в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Судане найден мертвым посол России  Миргаяс Ширинский. Его тело обнаружили в резиденции в Хартуме.

В Министерстве иностранных дел России информацию о смерти Ширинского подтвердили. «Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», — сказали представители дипломатического ведомства.

Стоит отметить, за последнее время смерть российских дипломатов как-то заметно увеличилась. Так, с июня 2016 года по сегодняшний день умерли следующий представители РФ за рубежом:  в Киеве скончался временный поверенный в делах РФ в Украине Андрей Воробьев, в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов, в Греции умер российский консул Маланин, в Индии умер посол России Александр Кадакин, в Нью-Йорке умер полпред России Виталий Чуркин и вот вчера умер посол РФ В Судане Миргаяс Ширинский.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0