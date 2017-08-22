В Мекке загорелась гостиница с хаджиями

В одной из гостиниц в Мекке, куда в эти дни съезжаются паломники, вспыхнул пожар. В результате инцидента было эвакуировано более 600 хаджиев.



Возгорание произошло вечером 20 августа на восьмом этаже здания отеля. Очаг пламени был в наружной системе кондиционирования.



Пожарные и полицейские эвакуировали посетителей отеля, большинством из которых были хаджии из Турции и Йемена. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.

После ликвидации пожара хаджиям разрешили вернуться в свои номера.