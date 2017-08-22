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В Мекке загорелась гостиница с хаджиями

22 августа в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В одной из гостиниц в Мекке, куда в эти дни съезжаются паломники,   вспыхнул пожар. В результате инцидента было эвакуировано более 600  хаджиев.  

Возгорание произошло вечером 20 августа на восьмом этаже здания отеля. Очаг пламени был в наружной системе кондиционирования. 

Пожарные и полицейские эвакуировали посетителей отеля, большинством из которых были хаджии из Турции и Йемена. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.

После ликвидации пожара хаджиям разрешили вернуться в свои номера.  

Автор: Нуруль Иман
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