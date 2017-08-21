Во Владивостоке на джума-намаз нагрянули вооружённые маски-шоу

Во Владивостоке в прошедшую пятницу на джума-намаз в мечеть нагрянули вооруженные маски-шоу. Сообщается, что мечеть, расположенную по адресу Щепеткова 33, оцепили отряды вооруженных силовиков и перекрыли выход из нее.

Как рассказал один из прихожан мечети, представившийся Михаилом, после джума-намаза бойцы спецподразделения (около десяти человек) подъехали к Кызыятскому управлению мусульман с оружием около 14.00 и оцепили периметр. После этого несколько сотрудников правоохранительных органов вошли в мечеть и начали проверять документы у тех, кто пришел читать намаз. После проверки документов силовики уехали.

Силовые ведомства так и не дали внятного ответа о том, зачем вооруженные люди провели подобную «акцию устрашения». К примеру, в пресс-службе Росгвардии сообщили, что спецподразделение СОБР лишь «оказывало поддержку в проведении следственно-оперативных действий в здании на Шепеткова, 33», не уточнив при этом, о каких следственных мероприятиях идет речь. В пресс-службах Следственного комитета по Приморскому краю и УМВД Владивостока и вовсе сообщили, что «не располагают информацией о следственных действиях в этом районе».