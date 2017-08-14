Первые хаджии Татарстана отправились в путь

Из Татарстана в Мекку отправилась первая группа хаджиев. 49 паломников в международном аэропорту Казани проводил муфтий республики Камиль Самигуллин.

Маршрут первой группы хаджиев пройдет через Объединенные Арабские Эмираты, куда паломники отправились чартерным рейсом. Там они пересядут в автобусы и продолжат свой путь до Мекки.

Отмечается, что сопровождать паломников будут 12 врачей разных категорий.

Всего в этом году из Татарстана в хадж отправятся 1700 паломников.

По словам муфтия Татарстана, количество желающих отправиться в хадж по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.

Последняя группа паломников из Татарстана поедет в Мекку 23 августа.