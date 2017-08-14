Общество

Первые хаджии Татарстана отправились в путь

14 августа в 10:18 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Из Татарстана в Мекку отправилась первая группа хаджиев. 49 паломников в международном аэропорту Казани проводил муфтий республики Камиль Самигуллин.

Маршрут первой группы хаджиев пройдет через Объединенные Арабские Эмираты, куда паломники отправились  чартерным рейсом.  Там они пересядут в автобусы и продолжат свой  путь до Мекки.  

Отмечается, что сопровождать паломников будут 12 врачей разных категорий.

Всего в этом году из Татарстана в хадж отправятся 1700 паломников.

По словам муфтия Татарстана, количество желающих отправиться в хадж по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.

Последняя группа паломников из Татарстана поедет в Мекку 23 августа.

Автор: Нуруль Иман
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