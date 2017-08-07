Эрдоган приказал путчистам носить специальную форму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определил внешний вид обвиняемых путчистов.

Он заявил, что в ходе судебного заседания обвиняемые будут находиться в помещении в двух видах одежды темно-миндального цвета. Заговорщики — в комбинезонах, а обвиняемые в терроризме — в куртке со штанами.

«Больше они не будут одеваться, как хотят. Подозреваемые в причастности к неудачному военному перевороту будут носить комбинезоны, а подозреваемые в терроризме будут носить куртки и брюки», — сказал Эрдоган.

Такое решение было принято после того, как один из подозреваемых пришел на заседание суда в футболке с надписью «Герой», из-за чего слушание было ненадолго приостановлено. Эрдоган назвал действия обвиняемого «нелепой попыткой похвастаться собой».