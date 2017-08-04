В Алжире сильнейшая жара спровоцировала крупные лесные пожары

В некоторых северных районах Алжира из-за сильной жары вспыхнули лесные пожары, в результате которых погиб, по меньшей мере, один человек, а сотни гектаров леса уничтожены.

Как сообщается в местных СМИ, в течение 24 часов в провинции Бумердес на севере страны произошло шесть лесных пожаров. В результате погиб двадцатилетний парень, несколько человек пострадали. Огнем уничтожена большая площадь лесов и фруктовых садов. В провинции Эль-Тарф было зафиксировано более 20 пожаров, свыше 400 гектаров леса сгорело, погибло множество скота.

Кроме этого, в некоторых районах пожарные из-за условий ландшафта не могут попасть в лес для тушения пожаров. Местные деревни и села окружены огнем. Точное число погибших и пострадавших пока не установлено.