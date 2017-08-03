Продолжается розыск "детей Мосула"

Продолжается поиск детей родом из постсоветского пространства, оказавшихся в перешедшем под контроль багдадского режима Мосуле. Речь идет о тех, чьи родители, очевидно, были убиты в ходе войны или пленены.

Инициатором программы поиска стал иорданский депутат чеченского происхождения Самих Бено, учитывая, что значительную часть этих детей составляют чеченцы. Первых из них уже удалось доставить к их семьям.

По данном издания "Телеграф", также уже найдено примерно 50 детей - выходцев из России. Сейчас происходит процедура идентификации их личностей и личностей их близких, желающих вывезти детей.

По объективным оценкам, однако, таких детей в разы больше, но их поиск и возвращение будут затрудняться опасениями родственников обнаружить свои связи с их родителями, отправившимися в ИГИЛ (запрещено в РФ).