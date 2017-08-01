Как вытащить детей постсоветских мусульман из Ирака?

(На фото - чеченский ребенок, захваченный в Мосуле)

С захватом Мосула шиитскими силами т.н. Иракский армии на повестку встал вопрос о судьбе оставшихся в нем детей, привезенных их родителями с территории бывшего СССР. Проблема стала актуальной, в частности, после того, как в сети оказалось несколько видео с детьми нетипичной для арабов внешности, обнаруженными в развалинах Мосула без присмотра родителей.

По различным оценкам, количество детей, привезенных родителями, примкнувшими к ИГИЛ*, с Кавказа, из Поволжья, Средней Азии, а также собственно России, находится в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Абир аль-Джалаби, министр по социальным вопросам багдадского режима Ирака заявил, что эти дети будут распределены по сиротским домам. Представитель же провинции Ниневия Хасан аль-Алляк заявил, что они могут быть как устроены в сиротские дома, так и высланы в их родные страны.

Однако проблема заключается в том, что почти всех таких детей нельзя идентифицировать - у них нет никаких документов, а многие даже не могут объясниться.

В то же время, обращаем внимание на то, что по словам багдадских должностных лиц, участью этих детей занимаются Международный комитет Красного креста, а также организация ООН по детям (UNICEF).

В связи с этим, родным и близким этих детей, желающих их вернуть, следует обращаться в эти организации с документами и фотографиями, подтверждающими личности этих детей и их родство.

* - запрещена в РФ