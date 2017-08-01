ЮНИСЕФ: в Йемене миллионы детей не смогут пойти в школу

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что около 4,5 миллионов детей не смогут пойти в школу в Йемене в новом учебном году из-за того, что учителям не выплачиваются заработные платы.

Йеменские власти задолжали учителям годовой оклад.

В ЮНИСЕФ отметили, что в подконтрольных движению «Ансаруллах» регионах учителя и госслужащие не получают зарплату с конца прошлого года.

Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между сторонниками президента Хади, поддерживаемого арабской коалицией, и экс-президента Салеха, поддерживаемого Ираном и хуситами.