Крымскому татарину дали 15 лет колонии

Карательная судебная система России осудила крымского мусульманина Руслана Зейтуллаева к 15 года лишения свободы.

Напомним, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил его к 12 годам лишения свободы, объявив лидером ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещено в РФ) в Севастополе. Однако, стороне обвинения показался приговор мягким, и они направили дело на обжалование.

В итоге, как сообщили адвокаты Зейтуллаева, все доводы защиты о несостоятельности преследования подзащитного судом были отвергнуты. При этом, сторона обвинения не предоставила суду ничего нового и, выходит, по тем же «доказательствам» прокурора, Зейтуллаеву присудили уже не 12, а 15 лет колонии строго режима.

Руслан Зейтуллаев выступил с последним словом, в котором, в частности, сказал: «Сегодня меня судят за терроризм по делу, где нет ни слова о взрывчатых веществах, терактах, где есть только разговоры. Обвинению все равно, что это абсурд. Главное – красиво зачитать текст, заготовленный заранее. Раз уж мы так много говорим о терроризме, я хочу сказать громко: «Нет терроризму!». Остановите этот беспредел. Мы мусульмане – да, крымские татары – да, но не террористы! А ваши действия направлены на подавление инакомыслия. Ну скажите об этом честно, не лукавьте!».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.