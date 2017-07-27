Чем "Аль-Джазира" взбесила Израиль?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал запретить вещание и деятельность телеканала "Аль-Джазира" на территории этого государства. Вопрос он угрожает решить на законодательном уровне, в частности, выдворив из Израиля местный филиал "Аль-Джазиры".

Глава ультрасионистской коалиции, находящейся у власти, обвиняет "Аль-Джазиру" в подстрекательстве палестинцев к беспорядкам в связи с событиями у Аль-Аксы.

Отчасти таким образом Нетаньяху пытается компенсировать то унижение, на которое он был вынужден пойти, отменив свои ограничительные меры вокруг мечети под сильным международным давлением. Теперь избиратели и союзники Нетаньяху обвиняют его в капитуляции и уже его коалиция рискует распасться.

Но это далеко не единственная причина. Главное, чем взбесила Нетаньяху "Аль-Джазира", хоть он и не говорит об этом - это обнародование и широкое освещение секретного израильско-египетского проекта Дахлан, переговоры по которому недавно проходили в Каире.

Скандал, поднятый из-за этого и совпавший с новой волной палестинского освободительного движения, грозит сорвать этот стратегический проект, на который Нетаньяху, очевидно, возлагал очень большие планы.

Разумеется, такую информацию журналисты "Аль-Джазиры" могли получить только от спецслужб тех стран, которые категорически не заинтересованы в реализации данного проекта. Какие это страны, можно судить по тому, кто жестче всего выступил по проблеме Аль-Аксы в Исламском мире...

Надо сказать, что эта ситуация наглядно иллюстрирует, почему для многих региональных режимов "Аль-Джазира" давно превратилась в головную боль. Ведь через нее регулярно происходят "утечки" конфиденциальной информации, вызывающей широкий резонанс в этих странах...