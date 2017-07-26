Аль-Акса: сионисты решили капитулировать!

Правительство Нетаньяху под массированным давлением Исламского мира проголосовало за отмену всех ограничительных мер вокруг мечети Аль-Акса. В соответствии с решением, принятым большинством с 3-мя проголосовавшими против министров, на входе к мусульманской святыне теперь не будет ни металлоискателей, ни распознающих лица камер.

Напомним, днем раньше сионисты согласились демонтировать металлоискатели взамен установки таких камер. Однако мусульмане отвергли такое решение. В итоге, благодя бескомпромиссному нажиму сионисты согласились вернуть ситуацию к исходному состоянию.

Против данного решения голосовали 3 министра из ультраправых партий: Нафтали Беннет и Аелет Шакед из "Еврейского дома" и Зеэв Элькин из "Ликуда".

Депутат кнессета Бецалель Смотрич из "Еврейского дома" назвал это решение "тотальной капитуляцией перед террором".

Укажем в этой связи, что маленькая, но символически важная победа мусульман была достигнута благодаря совокупности факторов.

Во-первых, конечно, уличному сопротивлению палестинцев, заплативших за нее кровью своих мучеников и героев. Не будь их, не было бы и всего остального.

Во-вторых, консолидированному нажиму правителей ряда мусульманских государств. Как бы у нас ни любили говорить, что правители мусульман безучастны к проблемам Уммы, не всегда это так, по крайней мере, когда сама Умма мобилизуется и дает понять, что на кону стоят действительно важные для нее вопросы.

В частности, нельзя не отметить не особо освещавшуюся в наших СМИ, но, как считают эксперты, сыгравшую важную роль позицию властей Иордании. После конфликта в израильском посольстве в этой стране, они фактически увязали полноценное функционирование этого посольства с проблемой Аль-Аксы. Кроме того, достаточно жестко выступила и Турция, причем, как ее власти, так и мусульманская улица, поставившая вопрос об ограничении доступа иудеев к синагогам, если мусульманам будет ограничен доступ к Аль-Аксе.

В-третьих, сыграла важную роль и позиция международного сообщества, оказавшего нажим на власти Израиля.

Таким образом, эта ситуация показала, что когда мусульмане действительно захотят, они могут чего-то добиваться хотя бы в таких важных и статусных вопросах.